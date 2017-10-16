▲亞洲貨幣兌美元表現牽動新台幣匯率走勢。（圖／NOWnews資料照）

在台股收紅及亞洲主要貨幣兌美元升值激勵下，新台幣兌美元 16 日終場收 30.158 元、升值 2.7 分，也連續4個交易日升值，並創9月 21日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量 5.81 億美元。

台股 16 日開高走高，終場上漲 50.12 點，收在 10774.21 點，成交量新台幣 1256.6 億元，3大法人同步在台股買超，合計買超新台幣 63.63 億元，其中外資買超 49.39 億元。

國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元都走揚，其中日圓升破 112 價位，來到 111.63 日圓兌1美元，韓元也一度回升至 1124.3 價位，收在1127.8 韓元兌1美元，而人民幣兌美元中間價也是升值。

至於新台幣，匯銀人士指出，在台股收紅及亞幣走升下，新台幣兌美元 16 日也是開高走高，盤中一度來到 30.13 元、升值 5.5 分，但進口商也逢低承接美元，使得新台幣升幅受限，終場新台幣兌美元收在 30.158 元、升值 2.7 分，也連續4個交易日呈現升值走勢。