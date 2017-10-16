2017台灣自行車登山王挑戰賽即將登場，國際知名自行車選手卡德‧伊文斯也來台共襄盛舉。蔡英文總統今天(16日)在總統府接見伊文斯時表示，自行車是台灣的精品更是台灣跟世界重要的連結，而伊文斯的來台參賽，讓台灣與世界的連結更深廣，蔡總統特地感謝伊文斯與中華民國自由車騎士協會，讓台灣因自行車運動而在國際發光發熱。

邁入第六屆的台灣自行車登山王挑戰賽將於10月20日登場，選手將從花蓮七星潭出發，經過太魯閣，直達台灣公路最高點合歡山武嶺，從海拔0公尺到3,275公尺，此路線被評比為世界十大艱難挑戰之一，因此，吸引了各國自行車好手共襄盛舉，國際知名自行車選手卡德‧伊文斯也受邀來台參賽，而蔡英文總統16日在總統府內接見伊文斯。

蔡總統表示，伊文斯是國際界自行車運動界指標的人物，在自行車史上奪得四大賽事，而台灣擁有世界上最好的自行車研發及製造能力，台灣的自行車節已經在國際建立口碑，伊文斯這次來台，不僅讓台灣自行車節的國際能見度更高，也將讓台灣的自行車與世界有更進一步的連結。總統說：『(原音)自行車是台灣的精品更是台灣跟世界重要的連結，我們要讓這個連結更深廣，這一次伊文斯的前來就是很好的開始。』

蔡總統強調，伊文斯要到台灣參賽的訊息一發布，立刻引發網友跟車友的關注，有許多頂尖的車友也希望來台較勁，非常令人期待。同時，蔡總統也特別感謝中華民國自行車騎士協會的努力，讓世界走進台灣、看見台灣，總統也感謝伊文斯對台灣的支持，並期望未來能與伊文斯有更多的交流與合作。