伊拉克軍隊和庫德族部隊15日晚上爆發衝突，伊拉克軍方今天(16日)表示，他們已經從庫德族戰士手中，攻下富產石油的基爾庫克省(Kirkuk)一處軍事基地。

自從伊拉克北部庫德斯坦在9月25日舉行並通過獨立公投之後，伊拉克中央政府與庫德區的緊張已經升高，終於在15日爆發衝突。

伊拉克聯合作戰司令部(Joint Operations Command)表示，反恐部隊已經接管了基爾庫克市(Kirkuk)西北部的K1軍事基地。

報導指出，伊拉克部隊在15日晚上對基爾庫克南部展開重大行動，並攻佔了基爾庫克附近的工業地區。但是庫德斯坦官員否認這項說法。

伊拉克政府指出，伊拉克軍隊這次行動的目標，是要奪回庫德戰士在2014年跟伊斯蘭國(IS)作戰時，所取得的軍事基地和油田。

美國已經呼籲雙方，避免升高緊張。