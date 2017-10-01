一連串大型體育賽事 五千選手帶動澎縣秋季運動潮NOWnews今日新聞 (2017-10-16 16:41)
雙十國慶過後，時序進入秋季，澎湖夏天觀光旺季即將進入尾聲，縣府持續為澎湖今（１０６）年120萬觀光客人次打拼，自11日開始一個禮拜內，一連串體育賽事為澎湖帶來將近5000名選手，也為澎湖秋冬旅遊市場注入強心針。
縣府指出，繼1日「2017富邦IRONMAN TAIWAN國際鐵人三項賽」吸引來自全球43個國家851名鐵人菁英於澎湖競技，澎湖美景與鄉親的熱情，贏得2016年全球IRONMAN選手票選最想再參賽地點第三名後，縣府為澎湖秋冬旅遊市場衝刺不打烊，持續支持及協辦各項體育賽事，自10月11日開始，包括第一屆全國沙灘木球錦標賽暨翁祿壽盃木球錦標賽、菊島盃國際法式滾球錦標賽及澎湖國際海灣馬拉松等賽事，光是三項體育賽事一個禮拜內就為澎湖帶來將近5000名世界各地選手。
其中，全國沙灘木球錦標賽有全國14隊近2000位木球選手報名，菊島盃國際法式滾球錦標賽則有包含馬來西亞、泰國、新加坡、日本及蒙古等5國，全國11縣市，約250人參賽，而10月15日舉行澎湖國際海灣馬拉松，更加有2728人參加路跑，總計三項體育賽事為澎湖帶來近5000名體育選手，也帶動澎湖秋天全民體育風潮。
▲總計三項體育賽事為澎湖帶動秋天全民體育風潮。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.10 16）
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