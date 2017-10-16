(健康醫療網／記者林怡亭報導)

「一個鼓勵．愛的希望－台灣癌症基金會．遠雄人壽癌症家庭獎助學金」活動，今年第七度舉辦，針對高中職及大專院校罹癌家庭就學子女，提供90萬元獎助學金幫助需要的學生，總共90名同學獲得獎助。此次獲獎同學，有些不畏環境限制，堅持努力向學、培養多元興趣，往夢想前進；有些因家人罹癌，龐大醫藥費或因喪失工作能力而使經濟陷入困頓，但卻利用課餘時間打工，為家庭分擔經濟，不僅向癌症家人表達愛與關懷外，也勉勵自我有能力時要把愛傳出去。

父母罹癌支出劇增 連帶影響子女求學路



國人十大死因排名，癌症已連續35年位居第一位，全國超過60萬個癌症家庭，面對癌症發生率居高不下的現況， 家中1人罹癌等於衝擊全家人，不僅影響家中經濟，更連帶影響子女求學之路。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，國人癌症平均年齡雖然為62.5歲，但是隨著飲食西化、環境變遷等影響，癌症不再是老人病，龐大醫療費用恐衝擊這群中壯年家庭經濟，小朋友在高中、大學就讀時期，有高比例面臨父母親罹癌情形，伴隨而來的是龐大醫療費用支出與家庭經濟的負擔。



父親腦癌突逝世 高中女孩盼考取醫科

獲得獎助學金的謝昕庭，家中經營生活五金百貨，父親被發現罹患腦癌，於三個月後病逝。病情發展快得令人措手不及，母親及哥哥尚慌亂之際，昕庭卻表現出超齡的成熟堅定，有條不紊地打理好學校、店裡及醫院的一切，成為家中支柱。現今，正值高三的昕庭白天忙於繁重的課業，晚上則協助店裡的生意，但她仍不忘父親生前所願，希望她往醫學領域發展，努力向學。表現優異的她，期望明年考取營養、護理相關科系，實現父親所願。

視障加上父親罹癌 視障高中生盼重開啟「新視窗」

因早產導致視網膜剝離，從小視力不良的陳冠宇，視障加上父親罹癌，原已貧困家庭更頓失經濟支柱，多重衝擊，但卻澆不熄視障高中生鑽研3 C科技的熱情，盼重新開啟人生「新視窗」。在啟明學校老師幫助、鼓勵下，冠宇未來也打算報考資訊系，盼能發展一技之長，改善貧困家境，並以自身經驗，開發出更完善的盲用電腦，造福更多盲友。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=35313喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw更多健康資訊