加泰領袖回應獨立說法 西國政府：無效中央廣播電台 (2017-10-16 16:15)
西班牙愛斐通訊社(EFE)今天(16日)引述西國司法部長卡塔拉(Rafael Catala)的話報導，加泰隆尼亞自治區主席、同時也是獨派領袖普伊格蒙特(Carles Puigdemont)對是否要宣布獨立所做出的回應「無效」。
卡塔拉表示，普伊格蒙特並未就獨立一事澄清立場，只表示他希望「暫停」2個月的時間走向獨立的步驟，並與西國總理拉荷義(Mariano Rajoy)儘快見面及展開對話。
另外，拉荷義指普伊格蒙特應該就要不要獨立，正式回答「是」或「否」，拉荷義並認為，任何模稜兩可的回應，都應該被視為是確認宣布獨立，並讓中央政府可以取消加泰隆尼亞的自治，由中央直接治理加泰隆尼亞地區。
根據路透社報導，西班牙副總理薩恩茲(Soraya Saenz de Santamaria)將於馬德里時間今天上午10時30分(台灣時間今天下午4時30分)就加泰隆尼亞問題發表聲明。
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