這招牌怎麼似曾相似！一名網友在臉書社團「爆料公社」po文表示，日前在路上看到疑似連鎖飲料店「50嵐」的招牌，好不容易停好車準備要買飲料，走近一看才發現是個天大的誤會，完全被這間店的招牌給騙了！

原PO無奈表示「好不容易找到車位、停下來~買飲料才發現………」並po上一張店家照片，照片中，該間店家的招牌配色黃黃藍藍，加上寫著大大的「50」，讓人第一眼直接聯想到50嵐飲料店，怎料再仔細看才發現招牌上寫的是「50剪」，原來這是間理髮店，但不論招牌配色、字體、LOGO設計，幾乎都和50嵐如出一轍，讓原PO看了超傻眼。

貼文一出，不少網友直呼「誰都會以為是50嵐吧！」還有網友分享除了「50剪」外，還看過檳榔攤叫「50榔」，招牌也跟50嵐幾乎一模一樣。不過，50元剪髮也意外道出小店家心酸，引發網友感嘆「台灣人真的太可憐了，要把價錢壓這麼低才能跟同業競爭」、「50元，賺什麼呢？」