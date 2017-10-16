(健康醫療網/編輯部整理)

高齡化的現代社會，下背痛和坐骨神經痛等腰椎退化性疾病已是十分常見困擾長者的通病，而相同症狀的病人根據檢查結果卻可能需要不同的治療方式。



傷口小、失血少 無傳統手術僵硬感

58歲的江先生近期為下背痛及雙下肢麻木而困擾，雖曾被診斷為腰椎第四第五節脫位併中度椎管狹窄，但因身體狀況不佳而遲遲未處理。某日早上突發下肢疼痛以致無法站立，心導管追蹤報告顯示繞道血管有部分阻塞，醫師為他進行微創腰椎減壓及經骨皮質內固定手術，不但傷口小，失血量少，術後較無傳統手術後的長期背部痠痛僵硬等後遺症。

南投醫院神經內科主任趙亮鈞指出「微創脊椎減壓經骨皮質內固定手術」可將傷口縮至5公分以下，減少背部肌肉的創傷，更可降低手術中失血及感染率、縮短住院天數、減少手術後腰背痠痛的機會。同時減少不完全減壓帶來的症狀改善有限或復發。國內外研究亦發現經骨皮質骨釘路徑能提供更強的支撐固定效果。

下背痛原因複雜 詳細諮詢才能得到最合適的治療

下背痛及坐骨神經痛的原因複雜，需經過完整的病史詢問、神經學及影像學檢查才能精確診斷及治療，治療方式從保守的藥物及復健治療、侵入性的局部注射及神經阻斷，到外科神經減壓併非融合或融合固定手術。

趙亮鈞主任指出，每種方式都有其優缺點，民眾須與醫師詳細討論並考量個人最適合的治療方式，才能得到最好的治療效果，進而減少手術對生活及工作的衝擊。選擇優良復健及疼痛控制團隊，也能提供在地民眾更完整及多元的脊椎退化性疾病諮詢與治療。（文章授權提供／優活健康網）





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=35309喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw更多健康資訊