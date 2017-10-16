注資台太陽能整併案？ 國發會：待業者申請中央廣播電台 (2017-10-16 16:24)
新日光、昱晶與昇陽等三家太陽能業者，今天(16日)共同宣布，將合併成立聯合再生能源股份有限公司。對此，國發會主委陳美伶稍早表示樂觀其成，對於外傳國發基金將注資，她則回應，等待業者提出申請，且有一定的審查程序。經濟部則是強調會提供必要協助。
綠能時代來臨，為因應太陽能產業高度競爭的態勢與大者恆大的挑戰，台灣三家太陽能業者新日光、昱晶與昇陽光電歷經半年的研商，16日宣布在政府支持下，3家公司決定合併成立「聯合再生能源股份有限公司」，資本額約新台幣210億左右，預計明年第三季完成，屆時將成為國內太陽能產業史上最大規模合併案。
國發會主委陳美伶在立法院經委會受訪時，對此表示樂觀其成，認為將可提升太陽能產能、增加產業競爭力。而對於外傳國發基金將注資新台幣50億元助陣，並由經濟部取得1席董事一事，陳美伶則說，鼓勵產業轉型是國發基金的重要業務之一，此次合併案符合相關要件，不過，注資一事還是有待業者提出申請，國發會做後續審查。他說：『(原音)國發基金會挹注多少的投資以及如何去投資，這個我們都還有一定的程序要去走完以後才會確定。』
經濟部則回應，3家公司合併後，擬運用政府綠能政策提供給內需市場的發展契機，加上未來技術整合及降低生產成本等優勢，應能有效提升我國太陽電池產業競爭力。而業者希望政府相關基金投資挹注以及協助取得金融機構支持等方面，政府部門若接獲申請就會展開評估，並提供相關的必要協助。
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