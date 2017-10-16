▲東北季風增強，北部、東半部明降雨機率高。（圖／NOWnews攝影中心）

受到東北季風增強影響，今（16）日傍晚起台南以北、恆春半島、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，中央氣象局稍早針對新北等15縣市發布陸上強風特報，鄰近海域風浪較大，海邊活動務必注意安全。

今（16）日傍晚起至明（17）日北部及東半部地區降雨機率增高，易降下短暫陣雨，中南部及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具，預防突如其來的降雨；另外，由於連日降雨明顯，山區含水量高，土石容易鬆動，如非必要請盡量避免前往山區活動。

氣溫方面，東北季風增強，各地天氣也會轉涼，桃園以北及宜花氣溫稍降，高溫約24至30度，感受舒適，其他地區影響較小，高溫約30至34度；至於各地低溫整周皆在23至26度左右，早晚稍涼。