(中央社訊息服務20171016 16:06:29)國貿局表示，馬來西亞將自2017年10月12日起分別對自我國、中國大陸、韓國及泰國進口冷軋不鏽鋼(Cold Rolled Stainless Steel)產品課徵臨時性反傾銷稅。其中我國6家廠商將分別被課13.77%至52.17%之反傾銷稅。



本案馬國自2017年5月15日公告展開調查，預計自2017年10月12日起120日內公布終判結果。本案受調查貨品之稅則號列包含7219.31.000、7219.32.000、7219.33.000、7219.34.000、7219.35.000、7220.20.100、7220.20.900。



據馬國海關統計，2015年及2016年馬國自我國進口涉案產品分別約為4,776萬美元(占馬國冷軋不鏽鋼總進口量41.15%)及2,863萬美元(39.35%)，皆為馬國最大進口來源。



依據業界表示，本案所涉貨品範圍極廣而臨時稅率又頗高情況下，已經對我繼續經營馬國市場形成極大的挑戰。



國際貿易局已將相關訊息通知產業所屬之等轉知會員廠商參考，且為維護我產業利益，自本案展開調查起，即透過台灣鋼鐵工業同業公會提供廠商即時資訊，並補助我國業者聘請律師應訴之費用，期爭取在終判時獲得公允待遇，以維護我國出口利益。



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訊息來源：國際貿易局