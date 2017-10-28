(中央社訊息服務20171016 16:05:15)近年來Google、Apple、Facebook等各大企業皆已將機器學習應用在日常生活中，但機器學習需要仰賴大量資料，勢必面臨「Big Data的儲存」和「Big Data的運算」兩大難題。而Spark是一個讓數據分析更加快速的叢集運算引擎，它使用「記憶體內運算技術」（In-Memory Computing)，能在資料尚未寫入硬碟時，即在記憶體內分析運算，而使用上常見利用Spark叢集的運算，加上Hadoop HDFS分散的儲存，進而處理Big Data進行分析，就可算是完美的結合。



資策會特規劃了「Big Data資料處理-Spark實作」課程，從Spark的手動安裝開始，讓學員建構出Spark的叢集環境、體驗程式在叢集上運作的過程，及透過圖形介面監看多台叢集的運行。課程中將輔以Hadoop虛擬主機，讓學員實際體驗Spark整合Hadoop HDFS讀、寫的功能，幫助學員往後在使用或學習資料分析相關語言時，能與Spark順利接軌。



課程將於2017年10月28日在高雄開辦，相關資訊請參閱課程網頁：http://www.iiiedu.org.tw/south/Spark.htm。(資策會廣告)



訊息來源：財團法人資訊工業策進會