(中央社訊息服務20171016 16:04:15)面對數位時代，唯有掌握數據、善用分析，企業才能成長及自我提升，建立起新時代的關鍵競爭優勢。在網站分析的領域裡，Google提供「Google分析」(GA)等好用工具，而GA因具備全方位監控網站與APP的完整功能，又屬免費軟體，有超高性價比，被公認為所有網站數據分析人員必備的第一套工具。



資策會將於2017年10月30日開辦「Google Analytics(GA)認證班」，課程將完整介紹使用GA需要的知識與技巧，涵蓋基本與進階功能，以及證照考試範圍，適合實際負責分析作業，或有志於建立完整GA能力者。



課程日期為2017年10月30日、10月31日，週一、二白天，詳細課程及報名訊息請參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/NWAC.htm。（資策會廣告）



訊息來源：財團法人資訊工業策進會