資策會2017/11/25 開設「資訊服務管理師(ITIL)國際認證班」中央社 (2017-10-16 15:42)
(中央社訊息服務20171016 15:42:29)ITIL是套用於規範IT服務管理的架構，可利用流程將現有資源最佳化，證明IT部門對於企業的價值。由於企業對「IT服務水準」日趨重視，對IT人員的要求將不只是「IT技術」，而是繼續延伸到「IT管理」， IT人員隨著職位提升，具備IT服務管理能力已是時勢所趨。
資策會將於2017年11月25日開辦「資訊服務管理師(ITIL)國際認證班」，課程中藉由Workshop讓參訓學員深入瞭解資訊服務管理的整體流程（ITIL Lifecycle）外，並邀請具備ITIL最高階認證的資深顧問親臨授課，搭配符合新版考試方向的原廠教材、多份模擬試題演練及解說，協助學員順利通過新版認證考試、更能將ITIL實際應用於工作中。
相關資訊可參閱課程網頁：http://www.iiiedu.org.tw/ites/ITV3F.htm 。(資策會廣告)
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
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