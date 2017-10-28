(中央社訊息服務20171016 15:41:36)全球財星五百強的求職者、求才者、行銷人員，甚至許多創業家與學者都使用LinkedIn(領英公司)來集結人脈並做行銷，這樣的情況在台灣也逐漸普遍，但許多人對於LinkedIn社群軟體能提供哪些免費功能與資源仍不熟悉。



有鑑於此，資策會將在2017年10月28日開設「LinkedIn商務應用國際認證班」，系列課程由全台率先研究LinkedIn，發表多篇國際學術期刊論文的資訊管理博士，透過擁有近萬名LinkedIn中高階人脈和實戰經驗，解開LinkedIn的密碼，經由電腦上機演練，教導學員如何使用LinkedIn幫助自己和企業成功！



課程日期為10月28至29日，週六及週日的白天，10月20日前報名享優惠，詳細課程內容請參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/LINK.htm 。(資策會廣告)



訊息來源：財團法人資訊工業策進會