(中央社訊息服務20171016 15:41:17)網路爬蟲是種利用HTTP Request 抓取網路資料的技術，可方便收集網路資源，為大數據盛行下的必學技術！



為此，資策會於2017年11月4日開辦「網路爬蟲與Spark大數據流處理實務」課程，協助國內業界獲取並藉由開源大數據流處理平台(Hortonworks)處理訊息，課程將由琢磨於資料的生、流、存、算環節，透過OpenSource進行網路資料擷取，進而使用大數據流處理技術(Kafka與Spark Streaming)來結構化與處理所取得的資料流。



課程將以實機實戰的方式，讓每位學員都能自行撰寫相關程式，並在過程中了解各種可能面臨的狀況，增進學習效果，激盪出許多解決方案。10月27日前報名享優惠，詳細相關資訊，請參閱課程網頁：http://www.iiiedu.org.tw/ites/NBS.htm。（資策會廣告）



訊息來源：財團法人資訊工業策進會