資策會2017/11/4開辦「網路爬蟲與Spark大數據流處理實務」 10/27前報名享優惠中央社 (2017-10-16 15:41)
(中央社訊息服務20171016 15:41:17)網路爬蟲是種利用HTTP Request 抓取網路資料的技術，可方便收集網路資源，為大數據盛行下的必學技術！
為此，資策會於2017年11月4日開辦「網路爬蟲與Spark大數據流處理實務」課程，協助國內業界獲取並藉由開源大數據流處理平台(Hortonworks)處理訊息，課程將由琢磨於資料的生、流、存、算環節，透過OpenSource進行網路資料擷取，進而使用大數據流處理技術(Kafka與Spark Streaming)來結構化與處理所取得的資料流。
課程將以實機實戰的方式，讓每位學員都能自行撰寫相關程式，並在過程中了解各種可能面臨的狀況，增進學習效果，激盪出許多解決方案。10月27日前報名享優惠，詳細相關資訊，請參閱課程網頁：http://www.iiiedu.org.tw/ites/NBS.htm。（資策會廣告）
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
series 底片相機．ultrahard 底片相機．HOLGA 底片相機．contax 底片相機．底片相機．Lomo 底片相機．canon 底片 相機．Fujifilm 底片相機．芭比 底片相機．Goldeneye 底片相機．kodak 底片相機．Fujifilm 底片 相機．底片 相機．Goldeneye LOMO 底片相機
荷蘭「瘋狂一家人」 賣掉全部家當投資比特幣【北京新浪網】
比特幣8年漲了754萬倍 重大變革與風險11月落地【北京新浪網】
黃鈺芹:現貨黃金一旦跌破1280 多頭命運恐怕就此終結【北京新浪網】
這個國家比特幣可以買國籍了 只需40多個【北京新浪網】
特斯拉Model 3陷「生產地獄」 焊接問題成瓶頸【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》