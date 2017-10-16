資策會2017/11/18開辦「新產品開發管理師(NPDP)認證班」課程 11/10前報名享優惠中央社 (2017-10-16 15:41)
(中央社訊息服務20171016 15:40:57)「新產品開發管理師(NPDP)」是全球唯一新產品開發領域的國際證照，也是由美國產品發展管理協會(PDMA)所歸納形成的新產品開發知識體系。世界500強的企業中有超過70%企業的研發管理模式係採用PDMA的NPDP模式，取得NPDP國際認證，是產品經理或專案經理證實具備新產品開發能力的最佳證明。
因此，資策會將於2017年11月18日開辦「新產品開發管理師(NPDP)認證班」，課程將學習新產品開發管理中創新發現、開發及商業化等三階段發展程序，將公司策略、客戶與市場調查、組合管理、工具與衡量、人員與組織等知識及技術，導入新產品開發程序等各個階段。同時以有系統且定義清楚的工作、步驟或階段，將概念雛型轉換成可以銷售的產品或服務，大幅提高新產品成功率與上市時間，課程更同時輔導學員通過NPDP的認證考試。
相關資訊請參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/NPDP.htm(資策會廣告)
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
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