資策會2017/11/11開設「Python資料探勘實作」課程 11/3前報名享優惠中央社 (2017-10-16 15:17)
(中央社訊息服務20171016 15:17:05)根據KDnuggets的調查顯示，Python是資料解析、資料探勘、資料科學工作中經常被使用的程式語言，使用率不僅位居第二位(38.8%)，且已連續三年向上攀升，可見其未來的重要性。
資策會特別於2017年11月11日舉辦「Python資料探勘實作」課程，課程採用Python語言實作資料探勘案例，內容著重Python語法基礎與資料探勘、機器學習各種方法的運用，以整合式開發環境Enthought Canopy進行實機操作，幫助學員掌握開放源碼的Python語言，有效完成企業資料分析工作，提升個人與企業競爭優勢。
11月3日前報名可享早鳥優惠，相關資訊請參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/PYTHON.htm。（資策會廣告）
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
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