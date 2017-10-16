資策會11/4開辦「軟體測試個案設計與分析實戰班」 10/27前報名享補助40%優惠中央社 (2017-10-16 15:16)
(中央社訊息服務20171016 15:16:44)資訊服務產業要長久經營，除須具備開發能力，還要有良好軟體品質，及較低軟體維護成本以維持公司的競爭優勢，其中高品質的軟體及較低的軟體維護成本，這兩者的共同要素即是「軟體測試」。對企業來說，軟體測試往往是軟體開發過程中，最繁瑣也是最重要的工作之一。
有鑑於此，資策會開辦「軟體測試個案設計與分析實戰班」，課程聚焦於結合實際現況做為個案教授，以「非功能性測試要如何開立測試」個案為例，本課程將講授甚麼時候測試可以停止、回歸測試時要如何選擇測試個案、或是在敏捷專案時要如何開立測試個案等，讓學員能確實應用於工作上。
課程將自2017年11月4日至11月5日，週六日白天上課，於10月27日前報名即享補助40%優惠。課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/TCD.htm。(資策會廣告)
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
關鍵字：
上一則：屏東打造全台最大太陽能廠（2）
下一則：非法集資不再「剛性兌付」
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
series 底片相機．ultrahard 底片相機．HOLGA 底片相機．contax 底片相機．底片相機．Lomo 底片相機．canon 底片 相機．Fujifilm 底片相機．芭比 底片相機．Goldeneye 底片相機．kodak 底片相機．Fujifilm 底片 相機．底片 相機．Goldeneye LOMO 底片相機
- 【京華鑽石】小花蝶 0.02克拉 10K鑽石項鍊
- 海克力士 六層耐荷重電鍍鐵架(180x45x240cm)
- 東方錶 ORIENT 大器星期日曆機械腕錶 FET0X001B
- 【ASSARI】福岡收納房間組二件_床箱+6分床底(單人3.5尺)
- 【CouleurCaramel焦糖色】紅毯女神全妝彩盤(CC焦糖色)
- (兌)獅子心Lion-電動紅酒開瓶器COP-090
- Calvin Klein太陽眼鏡 簡約風水銀鏡面款(黑) #CK4277SA 001
- STORY ACCESSORY-披風款布丁狗-訂製字母純銀項鍊(8字內)
- MARC JACOBS 燙銀LOGO雙折扣式牛皮長夾-鈷藍色
- Timberland 懷舊風格想念時尚三眼運動腕錶-黑-TBL.14439JSQ
荷蘭「瘋狂一家人」 賣掉全部家當投資比特幣【北京新浪網】
比特幣8年漲了754萬倍 重大變革與風險11月落地【北京新浪網】
黃鈺芹:現貨黃金一旦跌破1280 多頭命運恐怕就此終結【北京新浪網】
這個國家比特幣可以買國籍了 只需40多個【北京新浪網】
特斯拉Model 3陷「生產地獄」 焊接問題成瓶頸【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》