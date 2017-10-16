(中央社訊息服務20171016 15:16:44)資訊服務產業要長久經營，除須具備開發能力，還要有良好軟體品質，及較低軟體維護成本以維持公司的競爭優勢，其中高品質的軟體及較低的軟體維護成本，這兩者的共同要素即是「軟體測試」。對企業來說，軟體測試往往是軟體開發過程中，最繁瑣也是最重要的工作之一。



有鑑於此，資策會開辦「軟體測試個案設計與分析實戰班」，課程聚焦於結合實際現況做為個案教授，以「非功能性測試要如何開立測試」個案為例，本課程將講授甚麼時候測試可以停止、回歸測試時要如何選擇測試個案、或是在敏捷專案時要如何開立測試個案等，讓學員能確實應用於工作上。



課程將自2017年11月4日至11月5日，週六日白天上課，於10月27日前報名即享補助40%優惠。課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/TCD.htm。(資策會廣告)



訊息來源：財團法人資訊工業策進會