(中央社訊息服務20171016 15:16:17)現今網路行銷競爭激烈，「網站」是網路生意的基本條件，如何從眾多網站中脫穎而出更是重要關鍵！要讓客戶在網海茫茫中快速找到網站，增加網站點閱率及網站的知名度尤其重要，而其中SEO(Search Engine Optimization，搜尋引擎最佳化)是一門不可或缺的好利器。



為此，資策會特別舉辦「搜尋引擎SEO網路行銷曝光實務」課程，課程主要針對經營者提供網路業務行銷實戰概念，從策略面、規劃面與執行面完整探討從廣告及行銷角度來經營網路管理的重點，有效分析廣告及商品市場效益。



課程時間為2017年11月2日，週四白天，10月25日前報名可享優惠。詳細課程請參考課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/SEO.htm。(資策會廣告)



訊息來源：財團法人資訊工業策進會