(中央社訊息服務20171016 15:02:08)高齡社會將至，勞動年齡「晚進早出」現象，影響著台灣未來整體經濟發展。為鼓勵銀髮人才持續貢獻生產力，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署特於103年10月2日成立「銀髮人才資源中心」，三年來各類就業服務與媒合勞雇雙方求職求才成效斐然，於本(10)月18日上午9時假銀髮人才資源中心(新北市永和區自由街64號1樓)舉辦「銀髮回娘家三週年成果發表」系列活動，除表揚銀髮友善企業與成功就業民眾，更歡迎對銀髮議題有興趣的朋友前來分享喜悅同樂慶賀。



勞動部勞動力發展署北分署林仁昭分署長表示，銀髮中心是國內首座銀髮族客製化就業服務資源整合平台，不只為銀髮族開創就業職缺，也針對企業需求提供優質銀髮人力，三年來贏得不少企業雇主認同，亦深獲銀髮求職民眾信賴。本次「銀髮回娘家」活動，由林分署長主持「銀髮感謝樹」揭幕式，邀請12位銀髮友善廠商及2位成功就業銀髮人士進行就業經驗分享，同時頒發感謝狀，感謝他們長久以來對銀髮就業的認同與支持。 現場另有「銀髮就業面面觀」講座，特邀請職涯諮詢專家王中砥老師主講，引導銀髮求職者在二度就業或轉職時，如何提升自我以加強就業工作態度，會中亦請銀髮族示範面試服裝走秀，由王老師針對外在儀態點出應試不同產業時，銀髮族應掌握哪些穿搭技巧才能有效為面試加分。其他活動內容包含「銀髮中心靜態成果展」、「留言祝福送好禮」等，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加。「銀髮回娘家三週年成果發表」系列活動於106年10月18日(三)上午9時至下午4時30分舉行，完全免費，欲知更多相關資訊，請洽銀髮人才資源中心（02）7730-8878或銀髮資源網https://swd.wda.gov.tw/查詢。



訊息來源：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署