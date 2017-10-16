Dealogic新加坡辦事處隆重開幕！中央社 (2017-10-16 15:40)
(中央社訊息服務20171016 15:40:40)新開設的辦事處彰顯公司對該區域的重視 香港--(美國商業資訊)--金融平臺公司Dealogic已在新加坡設立辦事處，彰顯了公司對東南亞市場的重視以及對當地商機的信心。Dealogic客戶關係東南亞負責人Romaine Jackson表示，「多年來，我們一直透過香港辦事處與新加坡客戶展開合作。我們意識到，在新加坡當地設立辦事處可為客戶提供更大的價值，並加深與客戶的關係。」
新加坡是重要的金融中心。30多年來，Dealogic一直為全球頂尖銀行提供內容和軟體解決方案。如今，公司透過其新買方產品Dealogic Connect，與投資管理商保持密切的合作。 Jackson先生補充道，「我們對此感到非常高興。新辦事處讓我們更瞭解該地區的具體需求，而面對面的支援代表更快的產品交付和更好的服務，最終，它將為客戶的獲利能力帶來積極的影響。」
新加坡是Dealogic在亞太地區投資的延續，公司已在香港、東京、雪梨和孟買設立了辦事處。Dealogic已建立起真正的全球網路，而且該網路還在不斷地成長壯大，因此，公司在連接銀行和投資人方面擁有其他公司無可比擬的獨特優勢。
Dealogic Singapore Limited8 Marina ViewAsia Square Tower 1Level 07-04電話專線：+65 6407 1020 關於Dealogic
透過專為全球金融公司而設計的產品和服務，Dealogic提供整合的內容、分析和技術。不管從事資本市場、銷售和交易、銀行業務或作為買方，各大公司都依賴Dealogic的平臺進行連接，並更有效地發現機會、執行交易並管理風險。Dealogic擁有30年的從業經驗，深諳金融市場，是值得信賴的全球合作夥伴。
原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20171015005001/en/
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聯絡方式：
DealogicStephen Allington, + 852 3698 4757stephen.allington@dealogic.com
訊息來源：business wire
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