GSMA對2018年世界移動通信大會狀況的聲明中央社 (2017-10-16 15:40)
(中央社訊息服務20171016 15:40:05)倫敦--(美國商業資訊)--GSMA今日對2018年世界移動通信大會的狀況提出如下說明：
GSMA與巴塞隆納城市合作夥伴達成協議，將巴塞隆納打造為世界移動通信之都，並且在2023年前都將是GSMA世界移動通信大會的舉辦城市。
2018年世界移動通信大會將於2018年2月26日至3月1日在巴塞隆納舉行。
GSMA將繼續密切注意在西班牙和加泰羅尼亞的進展，並評估對世界移動通信之都和世界移動通信大會的任何潛在影響。
關於GSMA
GSMA代表全球行動營運商的共同權益。GSMA在更廣泛的全球行動生態系統中連結著近800家行動營運商、超過300家企業，其中包括手機與裝置製造商、軟體公司、設備供應商、網際網路企業以及相關產業組織。GSMA也是業界領先活動的主辦者，如世界移動大會、世界移動大會-上海、世界移動大會-美國以及移動360系列會議等等。
查詢詳情，請瀏覽GSMA網站：www.gsma.com。在Twitter上關注GSMA：@GSMA。
原文版本可在businesswire.com上查閱： http://www.businesswire.com/news/home/20171013005373/en/
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式：
代表GSMAGSMA Press Officepressoffice@gsma.com
訊息來源：business wire
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