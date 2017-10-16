(中央社訊息服務20171016 15:40:05)倫敦--(美國商業資訊)--GSMA今日對2018年世界移動通信大會的狀況提出如下說明：



GSMA與巴塞隆納城市合作夥伴達成協議，將巴塞隆納打造為世界移動通信之都，並且在2023年前都將是GSMA世界移動通信大會的舉辦城市。



2018年世界移動通信大會將於2018年2月26日至3月1日在巴塞隆納舉行。



GSMA將繼續密切注意在西班牙和加泰羅尼亞的進展，並評估對世界移動通信之都和世界移動通信大會的任何潛在影響。



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訊息來源：business wire