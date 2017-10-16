(中央社訊息服務20171016 15:38:56)東京--(美國商業資訊)--東芝電子元件及儲存裝置株式會社已推出一款用於汽車應用的甯y2相步進馬達驅動器TB9120FTG。該新IC僅採用一個簡單的時鐘輸入介面，即可在電流中輸出正弦波，無需先進功能的微控制器(MCU)或專用軟體。樣品出貨將於11月啟動，量產計畫從2019年7月開始。



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TB9120FTG包含具有低導通電阻DMOS FET（上限+下限=0.7Ω（典型值）），可實現1.5A最大電流。DMOS FET和產生微步進正弦波（最高可支援1/32步進）的控制器均包含在小型QFN型封裝(6.0 mm x 6.0 mm)之內。該新IC提供-40至125℃的工作溫度範圍，將符合AEC-Q100標準（汽車應用電子元件的認證標準）的要求。它適用於廣泛的一般用途，包括調整平面顯示器的投影以及各種閥門控制器。



新產品的主要特點



• 簡單的時鐘輸入介面- 無需先進功能的微控制器或軟體即可輸出正弦波。



• 微步進驅動，最高可支援1/32步進。- 馬達噪音降低- 更平滑、更精確的控制



• 馬達失速[1]檢測電路- 檢測到馬達失速後從專用引腳輸出檢測信號。



• 甯yPWM控制- 混合衰減模式確保馬達上的穩定電流。



• 內建錯誤檢測及警告信號輸出功能- 過熱保護電路、過電流保護電路和負載開路檢測



主要應用



• 後視鏡調節，用於調節平面顯示器的投影位置 • 各種閥門控制 主要規格 產品型號 TB9120FTG 驅動方法 甯yPWM控制 步進模式 微步進驅動，最高可支援1/32步進 驅動馬達數量 單一2相步進馬達 導通電阻 25 ℃時，上限+下限=0.7Ω（典型值） 輸出電流 1.5 A（絕對最大額定值） 錯誤檢測功能 失速檢測、過熱保護 、過電流保護和負載開路檢測 工作電壓範圍 7V至18V（絕對最大額定值=40V） 外部電源 單一電源 工作溫度範圍 -40至125℃ 封裝 P-VQFN28-0606-0.65 6.0mm x 6.0mm 可濕性引腳，具有優良的可焊性 可靠性 符合AEC-Q100標準 樣品出貨 2017年11月 量產 2019年7月（預定） 注：[1] 馬達失速：當馬達旋轉偏離控制信號時，會發生失速並且馬達停止旋轉。 如需瞭解有關該新產品的更多資訊，請造訪：https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TB9120FTG®ion=apc〈=en



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