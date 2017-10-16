(中央社訊息服務20171016 16:19:15)為鼓勵更多職場同仁使用「新北動健康」APP，新北市政府衛生局推出加碼好禮，即日起至11月15日前，舉凡職場員工下載APP並於註冊時在「暱稱」欄位加上通關密語「職場」二字，即可免費獲得便利商店39元早餐或等值商品兌換券，限量2,000份送完為止，更於11月20日抽出iPhone 8等多項大獎。



對於一般工作者來說，「職場」是日常生活中身處最久的場域，亦是推動健康促進最重要的場域，新北市政府衛生局向來積極推行身、心、靈的全人照護，並且改善不良及有害的工作環境，讓可能對人體造成身心傷害及疾病發生的機率降至最低。今(106)年更特別委託全國中小企業總會辦理「職場動健康 好康一起來」活動，鼓勵職場人員培養運動習慣增進個人健康，更結合行動科技開發「新北動健康」專屬APP，讓民眾進行健康自主紀錄一同加入動健康的行列。



即日起至106年11月15日止，不管是安卓還是蘋果系統手機，只要進入APP商店搜尋「新北動健康」，前2,000名下載APP並於註冊時在「暱稱」欄位加上通關密語「職場」二字，即可免費獲得便利商店39元早餐或等值商品兌換券。使用APP上傳二筆以上「體重」資料就能獲得健康福袋等禮品抽獎資格；另上傳「個人運動記錄」資料累計達15天，還能再加碼抽iPhone 8、運動手環等大獎，最多高達1,000份好禮大放送！詳細活動方式請上新北市政府衛生局網站/新北動健康主題專區(http://www.health.ntpc.gov.tw/)查詢。



訊息來源：社團法人中華民國全國中小企業總會