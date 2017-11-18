資策會2017/11/18於高雄開辦「Google AdWords實作技巧」課程中央社 (2017-10-16 16:06)
(中央社訊息服務20171016 16:05:48)Google AdWords成為風靡全球的廣告行銷工具，行銷人員可根據不同的業務目標，善用Google不同的廣告特性和預期效益來自訂廣告，完成公司預期的目標，是非常實用且熱門的行銷工具。
有鑑於此，資策會將於11月18日在高雄開辦「Google AdWords實作技巧」課程，透過專業講師的分享與實作帶領，幫助學員釐清廣告目標，選擇對的廣告以求達到需求效益。
接下來再透過認識Google Adwords欄位知道如何應用，輔以適合的「廣告文案」建立關鍵字廣告，解析如何透過工具報表解讀廣告成效，進行策略調整，以期能達成最佳行銷成效。相關資訊請參閱課程網頁：http://www.iiiedu.org.tw/south/Google%20AdWords.htm。 (資策會廣告)
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
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