老年整合照護 醫師：從預防治療到復健中央社 (2017-10-16 16:50)
成大醫院斗六分院16日表示，老年病症候群有認知功能衰退、不良於行、營養不良等，需要「超專科」整合照護，並非頭痛醫頭、腳痛醫腳的醫療模式，圖為老人家等候看醫一景。中央社記者葉子綱攝 106年10月16日
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