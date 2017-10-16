減白紅血球濃縮液 輸血更安全中央社 (2017-10-16 16:50)
台中慈濟醫院今年全面提供「減白紅血球濃縮液」，臨床病理科主任何承懋（前右2）統計1到6月輸血病人發燒相關反應，比去年同期降低一半以上，顯示有效提升病人安全。中央社記者趙麗妍攝 106年10月16日
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