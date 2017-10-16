嘉義市長涂醒哲（前左2）16日拜訪百歲人瑞劉黃柔（前中），轉贈總統蔡英文頒發的敬老狀、衛生福利部贈送的金鎖片等。劉黃柔說，自己沒有什麼養生秘訣，「做人隨遇而安，心安理得而已」。中央社記者江俊亮攝 106年10月16日