外交部16日舉辦「中華代表隊應邀參加尼加拉瓜國家棒球場開幕友誼賽」授旗典禮，代表隊總教練李盈南（前排左起）、尼加拉瓜駐台大使達比亞（William M ．Tapia Aleman），外交部常務次長劉德立、教育部體育署副署長王水文、中華民國棒球協會理事長廖正井等人與代表隊合影。中央社記者王飛華攝 106年10月16日