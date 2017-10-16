中華成棒代表隊赴尼加拉瓜友誼賽中央社 (2017-10-16 16:50)
外交部16日舉辦「中華代表隊應邀參加尼加拉瓜國家棒球場開幕友誼賽」授旗典禮，代表隊總教練李盈南（前排左起）、尼加拉瓜駐台大使達比亞（William M ．Tapia Aleman），外交部常務次長劉德立、教育部體育署副署長王水文、中華民國棒球協會理事長廖正井等人與代表隊合影。中央社記者王飛華攝 106年10月16日
關鍵字：
上一則：總統接見自行車選手卡德伊凡斯
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
18w 省電燈管．led 省電燈管．奇異 GE 3U 20W 省電燈管．GE 省電燈管．飛利浦 省電燈管．GE 3U 省電燈管．省電燈管．GE 3U 20W 省電燈管．省電燈管 13w．27W 省電燈管．綠流明 省電燈管 隨插即用．PHILIPS 飛利浦 省電燈管．東亞 t5 14w 省電燈管
- MONTBLANC萬寶龍星際行者格紋細字筆
- 【PRADA】經典尼龍拉繩縮口後背包(黑色/銀色)
- 【Versace 凡賽斯】狄倫 正藍男性淡香水-100ml(送品牌沐浴
- 【韓國高麗】蜂蜜紅蔘人蔘切片2盒組(送養生紅蔘茶1盒)
- Handy Baby5入團購組(純淨貝比淡香水X3+沐浴後清新淡香水X2
- Nike Wmns Free Rn Flyknit 女鞋
- 品家居 米爾思木2.7尺五斗櫃-80x40x110cm-免組
- 【SANUK】美國設計Valdese Weavers編織休閒鞋-女款1016327
- 愛其華 Ogival 深海悍將潛水機械腕錶-綠/44mm
- 【CITIZEN星辰】閃耀金色錶帶雅緻女仕手錶(ER0203-85P)
腦洞|如果韋德沒有選擇騎士 後面的劇本會是？【北京新浪網】
提速調陣憋倆月!詹姆斯卻讓他們1拳打在棉花上【北京新浪網】
唏噓!9400萬先生新季打替補 是啥讓他不能首發【北京新浪網】
新浪體育評現役50大第3星 永遠在犧牲的小學生【北京新浪網】
義排球聯賽開打 台灣名號到處可見【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》