菲國經濟成長 台試辦免簽吸引觀光客中央社 (2017-10-16 16:50)
菲律賓旅遊人口近年隨收入提升而增加，為吸引更多菲人赴台觀光，台灣將對菲國旅客試辦14天免簽證措施。圖為馬尼拉國際機場等候行李的旅客。中央社記者林行健馬尼拉攝 106年10月16日
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