老夫婦無法渡河就醫 直升機救援脫困中央社 (2017-10-16 16:50)
宜蘭縣南澳鄉一對年約70歲夫婦，15日因豪雨造成溪水暴漲，無法渡河就醫，救難人員經過一夜等待後，16日申請直升機順利協助這對夫婦脫困。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年10月16日
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