宜蘭縣南澳鄉一對年約70歲夫婦，15日因豪雨造成溪水暴漲，無法渡河就醫，救難人員經過一夜等待後，16日申請直升機順利協助這對夫婦脫困。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年10月16日