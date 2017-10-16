芮兒的煩惱惹議 一卡通急下架中央社 (2017-10-16 16:50)
一卡通票證公司發行的「芮兒的煩惱」（左2）票卡圖像引發爭議，一卡通公司16日聲明已經停止販售並下架。中央社記者王淑芬攝 106年10月16日
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