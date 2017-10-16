華視16日在華視一樓大廳舉行「106年度體育賽事頻道開播記者會」，體育署副署長王水文（左起）、體育運動發展委員會副召集人余政憲、華視董事長陳郁秀及總經理郭建宏等人出席，慶賀頻道開播。中央社記者江佩凌攝 106年10月16日