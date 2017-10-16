總統蔡英文（右）16日在總統府，接見參加「2017臺灣自行車登山王挑戰」活動國際知名選手卡德•伊凡斯（Cadel Evans）（左）。澳洲籍的伊凡斯曾獲環法和世錦賽冠軍。中央社記者鄭傑文攝 106年10月16日