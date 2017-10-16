老闆帶頭動 和泰獲運動企業認證中央社 (2017-10-16 16:50)
和泰興業推動「下午4點動一動」活動，由董事長蘇一仲、總經理王玄郎（中）帶頭，在每天下午4時運動20分鐘，並支持運動性社團，且成立「美生中心」照顧員工身心健康，因此獲得運動企業認證。中央社記者李晉緯攝 106年10月16日
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