和泰興業推動「下午4點動一動」活動，由董事長蘇一仲、總經理王玄郎（中）帶頭，在每天下午4時運動20分鐘，並支持運動性社團，且成立「美生中心」照顧員工身心健康，因此獲得運動企業認證。中央社記者李晉緯攝 106年10月16日