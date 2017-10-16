男子持BB槍拜拜 返廟還願遭警查獲送辦中央社 (2017-10-16 16:50)
台北市政府警察局大安分局敦化南路派出所所長沈恆毅（圖）16日表示，北市景福宮廟方9月發現有民眾持槍拜拜而報案，北市警局派員到場查訪巧遇嫌疑人返廟還願並查獲一把BB槍，依違反社會秩序維護法移送法辦。中央社記者黃麗芸攝 106年10月16日
關鍵字：
上一則：路邊修車 引擎室著火燒死車主
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 美國鵝媽媽 Mother Goose 凱特複合金導磁不鏽鋼湯鍋(22cm)
- HP CF383A 原廠洋紅色碳粉匣
- 契斯特 經典條紋暖心雪狐絨日式床墊 -加大
- 【KINGNET】HD 1080P 4路3支混搭型室內監控主機套餐(士林電
- 【estilo】玩味丹寧系列 恣意隨興 後背包(復古紅)
- 【PRADA】Saffiano Lux三角LOGO防刮牛皮三層拉鍊手提/斜背
- 【PAUL HUEMAN 眼鏡】熱銷細圓框(粉-金#PHF173D C11)
- 星辰 CITIZEN WICCA 愛戀心情時尚腕錶 BG3-929-21
- 【WSS微整衣】柱立式纖臂微整衣(柱式織法SD09)
- Kate Spade- 圓面造型 太陽眼鏡(琥珀色)
男友不在家 她脫光光上頂樓嗨翻天【NOWnews今日新聞】
2017台灣登山王挑戰賽將登場 吸引世界頂尖車友挑戰【NOWnews今日新聞】
淪陷G奶飯局妹溫柔鄉 富商遭騙3千萬包養費卻後悔告她【NOWnews今日新聞】
同居人起淫念 單親母竟拿一萬元誘女「要不要玩3P」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》