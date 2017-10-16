台北市政府警察局大安分局敦化南路派出所所長沈恆毅（圖）16日表示，北市景福宮廟方9月發現有民眾持槍拜拜而報案，北市警局派員到場查訪巧遇嫌疑人返廟還願並查獲一把BB槍，依違反社會秩序維護法移送法辦。中央社記者黃麗芸攝 106年10月16日