新北市立圖書館金山分館和當地11名熱心的計程車司機合作，於計程車上設置閱讀書袋，讓乘客在乘車時可以利用時間閱讀，喜歡或者沒看完，也可以帶回家繼續閱讀。（新北市立圖書館提供）中央社記者林長順傳真 106年10月16日