小黃變身移動圖書館 金山運將推廣閱讀中央社 (2017-10-16 16:50)
新北市立圖書館金山分館和當地11名熱心的計程車司機合作，於計程車上設置閱讀書袋，讓乘客在乘車時可以利用時間閱讀，喜歡或者沒看完，也可以帶回家繼續閱讀。（新北市立圖書館提供）中央社記者林長順傳真 106年10月16日
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上一則：醫療法修法 經營回歸專業自主
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