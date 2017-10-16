（中央社記者謝靜雯台北16日電）亞冠賽中職聯隊今天公布全新視覺，新的LOGO以「台灣犬」為主體；總教練洪一中也提出解讀，台灣棒球實力儘管不如日韓，但如台灣犬般展現耐力，就會慢慢追上。



亞冠賽將於11月16日於東京巨蛋開打，中職聯隊新視覺與新球衣今天亮相，球員和洪一中對於球衣的設計、材質讚不絕口，洪一中表示：「輕、彈性、透氣，比過去的任何一套球衣都好穿，感謝中職的用心。」



亞洲職棒冠軍爭霸賽有中職、日職、韓職3支球隊參加，洪一中表示，不可否認日本和南韓的實力比我們強，實力有些差距，但不至於決定輸贏，只要球員調整好狀況，不是沒有贏的機會，出國比賽結果不敢保證，但會展現拚勁，希望有好的結果。



中職聯隊新的LOGO以「台灣犬」為主體，洪一中提出自己的解讀，認為台灣犬有智慧、勇敢、耐操，「雖然可能不如豹跑得快，但有耐力，緊追獵物不放棄。」就像台灣棒球，儘管現在可能還不如日韓，但慢慢追，還是會追上。



被問起此次帶隊出賽會不會有壓力，洪一中表示，「沒有壓力，認真做對的事情。」他也提到能不能有好表現，就要看臨場。1061016