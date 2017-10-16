民眾搶戴面具拍照 彷彿置身威尼斯面具節中央社 (2017-10-16 16:30)
（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）世界三大嘉年華之一的威尼斯面具節，是義大利大型慶典，近日在知名連鎖書店有類似場景，不少民眾戴著色彩鮮豔的面具拍照、打卡，彷彿置身威尼斯面具節，洋溢濃濃異國風。
舉辦面具節活動的德國行李箱品牌專櫃副理江愛惠今天表示，希望藉由舉辦面具節活動，讓大家不用等到明年2月花大錢搭機出國，就可以在台灣提前體驗威尼斯面具節的魅力。
江愛惠指出，民眾只要在活動現場戴上威尼斯面具，完成拍照打卡，就可參加抽獎，有機會得到德國品牌的行李箱，若民眾能在現場從臉書上找來多位好友一起參加活動，還可享有更多優惠與抽獎機會。
此外，連鎖書店10月也攜手200個台灣在地品牌，以及上萬冊料理書籍，以「烹、拌、抹、嗑、啜、泡」六大料理方式介紹各種美味料理與食材，讓民眾一次就能體驗台灣在地美食、異國文化，還能參加活動抽大獎。1061016
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