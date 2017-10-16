（中央社記者王鴻國新北市16日電）新北市政府城鄉發展局今天宣布今年捷運青年住宅租金補貼自10月23日至11月30日受理申請，今年首次開放線上申請，計畫補貼500人，每月最高新台幣2400元，最長補貼一年。



城鄉局今天發布新聞稿表示，為提供青年朋友們更多元的申請管道，今年租金補貼的申請方式採紙本及線上申請2種方式並行，申請人可自行選擇其中一種方式辦理。



新北市府人員表示，為了讓年輕人可以安心在新北工作求學，今年將申請租金補貼的年齡由年滿20歲至未滿40歲，放寬為年滿18歲至未滿40歲。租金補貼額度為每月最高2400元、最長補貼一年。



另因應人口高齡化趨勢，新北市參考德國、荷蘭、還有日本辦理青銀共居的經驗，今年捷運青年租金補貼也搭配新增青銀共居項目，鼓勵青年朋友與非屬直系親屬的銀髮房東共居，以互相照應、分享彼此見聞。



因此，以青銀共居模式提出申請者，除可不受捷運行政區限制及獲得優先補助機會，而出租房間的銀髮房東，有最高1萬元的修繕補助。



但限制銀髮房東的條件為年滿60歲以上，且設籍於新北市境內自有住宅，並將空房出租予非屬直系親屬的單身或新婚青年且共同居住者。1061016