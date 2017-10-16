新北捷運青年宅租金補貼 首開放線上申請中央社 (2017-10-16 16:29)
（中央社記者王鴻國新北市16日電）新北市政府城鄉發展局今天宣布今年捷運青年住宅租金補貼自10月23日至11月30日受理申請，今年首次開放線上申請，計畫補貼500人，每月最高新台幣2400元，最長補貼一年。
城鄉局今天發布新聞稿表示，為提供青年朋友們更多元的申請管道，今年租金補貼的申請方式採紙本及線上申請2種方式並行，申請人可自行選擇其中一種方式辦理。
新北市府人員表示，為了讓年輕人可以安心在新北工作求學，今年將申請租金補貼的年齡由年滿20歲至未滿40歲，放寬為年滿18歲至未滿40歲。租金補貼額度為每月最高2400元、最長補貼一年。
另因應人口高齡化趨勢，新北市參考德國、荷蘭、還有日本辦理青銀共居的經驗，今年捷運青年租金補貼也搭配新增青銀共居項目，鼓勵青年朋友與非屬直系親屬的銀髮房東共居，以互相照應、分享彼此見聞。
因此，以青銀共居模式提出申請者，除可不受捷運行政區限制及獲得優先補助機會，而出租房間的銀髮房東，有最高1萬元的修繕補助。
但限制銀髮房東的條件為年滿60歲以上，且設籍於新北市境內自有住宅，並將空房出租予非屬直系親屬的單身或新婚青年且共同居住者。1061016
關鍵字：
上一則：醫療法修法 經營回歸專業自主
下一則：醫療法修法 經營回歸專業自主
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【SKECHERS】時尚休閒系列 Expected(64928GRY)
- 【eyah宜雅】全程台灣製100%精梳純棉 新式兩用被雙人加大床
- BuyJM洞洞板120x45x180cm耐重三層置物架 /層架
- 【OneTeaspoon】BLUE CULT VIPER TOTE 手提袋- 藍(女)
- 餐飲廚房專用 冷凍櫃工作台（冰櫃、冰箱、冷藏櫃）型號TB-5
- KARL LAGERFELD 卡爾時尚男香禮盒(淡香水100ml+鬍後乳100ml
- HAPPYHOME 法式3尺單人三線硬式獨立筒彈簧床墊GA18-3
- SAKURA櫻花 三環大火炒崁入式安全瓦斯爐G-6600K (桶裝瓦斯L
- 【mont-bell】SUPERIOR 800FP男款連帽羽絨外套-四色#110146
- LOTUS樂特斯 無穀火雞佐海洋鯡魚 全犬-中顆粒 (10磅)
本報透視集--麻煩製造者【中央網路報】
「國民素質說」暗酸小英？ 柯文哲：怎麼不說馬英九【台灣好新聞報】
退伍連長求職遭羞辱 退輔會：積極輔導退伍軍人就業【NOWnews今日新聞】
本報社評--新南向再成功也難補兩岸惡化衝擊【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》