菲：東南亞IS首腦喪命 數天內將滅敵軍中央社 (2017-10-16 16:26)
（中央社馬尼拉16日綜合外電報導）菲律賓國防部長今天表示，伊斯蘭國（IS）在東南亞的首腦哈比倫（Isnilon Hapilon），已經在當局收復一座城市的戰役中身亡，未來數天內將殲滅敵軍。
菲律賓當局正加緊腳步終結長達4個月的馬拉韋市（Marawi）圍城戰，這場戰事已奪走1000多條人命，也引發外界擔心，伊斯蘭國是否打算在菲律賓南部成立區域基地。
法新社報導，安全分析專家表示，聖戰士在伊拉克和敘利亞戰事失利之際，哈比倫一直是他們在此區推動建立哈里發國的要角。
國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）告訴記者：「（我們的軍隊）逮到哈比倫和歐瑪．馬巫德（Omar Maute），他們均已喪命。」歐瑪．馬巫德5月和哈比倫率軍攻打馬拉韋市。
羅倫沙納說：「我們作戰單位已尋獲他們的遺體。」
美國政府懸賞500萬美元獎金，給能夠提供資訊協助逮捕哈比倫的人。當局形容，51歲的哈比倫為菲律賓南部阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）組織的高層領袖，美國將阿布沙伊夫視為「外國恐怖組織」。
羅倫沙納表示，菲律賓地面部隊今天清晨在馬拉韋市對好戰分子發動最後一波攻擊，哈比倫與歐瑪．馬巫德已經喪命。馬巫德兄弟兩人領導一個與哈比倫結盟的好戰組織。
羅倫沙納並說，因美國與菲律賓政府重金懸賞通緝，當局將對這兩具遺體進行DNA檢驗。
「事態發展至今，暗示著馬拉韋事件幾乎告一段落，我們可以宣布，未來數天內將殲滅敵軍。」（譯者：中央社周莉芳）1061016
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