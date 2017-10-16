2020東京奧運吉祥物進入決選 評委稱水準中廣新聞網 (2017-10-16 16:31)
「遠超以往」
日本2020東京奧運吉祥物選拔，已經進入最後階段，「東京奧組委」委員，從十六個候選作品中，選出了三個得以進入最後決選的作品。
由於還需要進行商標調查與是否抄襲等，預計今年十二月初，會公佈最後結果。根據日本共同社引述審查委員之一，慶應大學研究所特聘教授「夏野剛」表示，這次進入最後決選的三個作品，品質都非常高，「水準絕對遠超於過去的奧運吉祥物」。
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