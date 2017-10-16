（中央社記者王鴻國新北市16日電）新北市政府教育局今天舉辦「106年新住民二代培力昂揚計畫成果發表會」，市長朱立倫表示，新住民二代不再弱勢，因具備多元文化背景，在國際舞台上更具競爭力。



今天的發表會由今年赴越南實習的25名高中職學生發表心得，朱立倫特別到場期勉學子並表示，新北市有10萬名新住民，3萬6000多名新住民之子，過去的刻板印象認為新住民二代相對地弱勢，競爭力也不強。



他表示，其實不然，在全球化的國際社會裡，新住民二代因為具備多元文化背景，讓他們在未來國際發展更多元，更有競爭力。



朱立倫指出，新北透過「昂揚外婆橋計畫」，讓新二代拜訪他們的爺爺奶奶或外公外婆，去學習語言及傳承文化；接著以「新住民二代培力昂揚計畫」，帶他們到母國的在地企業見習及實習，提升競爭力及國際視野。



朱立倫強調，未來將有更多的新住民之子加入培力計畫，前進東協、國際各國企業。他期勉新住民之子要做企業的先鋒及中堅幹部，成為企業經濟發展的重要人才，更要成為台灣與東協等國家的最好橋梁。



身兼越南台灣商會聯合總會輔導總會長及亞洲台灣商會聯合總會副總會長的今立公司董事長謝明輝表示，要把教育當產業來經營，更要做好維本工作，就是培育人才及人才交流。希望新住民二代發揮雙語言及跨文化的優勢，放眼東協、接軌國際，成為未來全球經貿人才。1061016