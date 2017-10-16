行政院院會今年四月通過醫療法修正草案，日前行政院長賴清德在行政立法協調會報中再度提到醫療法修法內容，主要修法方向與醫療財團法人經營者以外行領導內行的亂象有關。衛福部長陳時中今（16）日表示，醫療財團法人的經營必須回歸專業自主，不能過度商業化。（戎華儀報導）



長庚醫院急診醫師集體出走風波引發外界關注私立醫院的經營管理和資金運用問題，更受到具有醫師身分的閣揆賴清德注意，希望加速修法解除醫院董事會諸多亂象。



衛生福利部部長陳時中表示，醫療法修法方向朝向要求財團法人醫療機構避免過度商業化、回關專業自主，至於擔任董事長的人是否必須具備醫療專業背景，可以多方討論。



陳時中：『董事長的資格，我相信要經過多方的考慮跟討論，但是回歸專業自主、不要過度商業化，是我目前的一個目標。那至於人的組成，那應該要多方的討論，畢竟一個醫療機構牽涉到很多很多的專業在。』



而醫院的盈餘該如何使用，陳時中強調，修法方向將要求醫院的全部醫療結餘用在人才培育、研究發展、設備擴充、增加員工薪資和福利，以及公益使用，目標是回歸真正財團法人的公益性。



（圖：截自立法院議事轉播系統畫面）



