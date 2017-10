▲因應國慶日到來,總統府周邊開始布置典禮相關設施,許多地方都插上了國旗。(圖/記者葉政勳攝 , 2017.10.06)

在國慶日前,因為國民黨的批評,對於蔡政府舉辦的國慶究竟有沒有出現國旗,國旗出現的數量夠不夠多,大家爭論不休。現在雙十國慶的活動結束了,不管大家是透過銀幕觀賞還是到現場參與活動,對於國旗是有出現還是沒有的事實情況應該已經有所感受,我們也可以好好來談這件事了。先講結論,國民黨真是一個無聊至極的政黨。

「設計」是什麼?在此引用一下賈伯斯的話 :

“Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it’s really how it works. The design of the Mac wasn’t what it looked like, although that was part of it. Primarily, it was how it worked. To design something really well, you have to get it. You have to really grok what it’s all about. It takes a passionate commitment to really thoroughly understand something, chew it up, not just quickly swallow it. Most people don’t take the time to do that.“

簡單說,就是設計不只是針對外觀而已,要做好設計,是需要投入熱誠,徹底了解所要被設計的東西是什麼,細慢地咀嚼它,千萬不能快速吞下,才能有除了外觀好看的設計以外,並且在設計中能表現出它真實存在的意義。

所以,好的設計是有想法的,是有問題意識的,甚至可以提出問題的解答。這次我們看到國民黨拿著國慶相關設計物跟草圖,大聲批評國旗不見了!國旗真的不見了嗎?當然沒有,國旗是存在於整體設計之中,國旗是整體國慶活動設計的其中一環,你可以在主舞台上看見它,你可以在國慶表演中看見它,你也可以看見它就飄揚在總統府上頭。那為什麼國民黨還這樣批評?除了你我心知肚明的政治操作,也再次凸顯國民黨是一個完全不具有美感,完全看不懂設計的無聊政黨。

其實這回光是凱道上的國慶牌樓終於不再是那樣俗氣,就已經值得肯定了。當然想見國民黨一定也批評,牌樓上沒有國旗!牌樓上確實沒有國旗,國旗是在兩側的大馬路上驕傲地飄揚啊!這是一種整體畫面的設計,將各種表現國慶的元素平衡地放置在整體空間,而不是像過往一樣的單調顏色以及單調布置,可惜國民黨看不懂。在主舞台上也是同樣的情形,雖然設計者沒有把整個舞台都塞滿國旗,但是將一面國旗放置在最核心的舞台中央位置即已經宣告它的崇高地位。國旗絕對沒有不見,是國民黨沒有品味能看見。

再說說國慶的主視覺設計,負責的藝術總監鄭司維在媒體專訪時有說到,他接下這次任務時,是在世大運舉辦之前,他認為當時的社會氛圍是對立的,台灣需要「有共識」、「攜手更好」的氛圍,因此「希望台灣共好」就成了他這次設計的核心理念。

剛前面說過,好的設計要能切中內涵,能帶有問題意識,最好還能提出答案。而國家生日慶典在極權國家只是當權者的權力秀場,是一場對當權者的膜拜演出,不過在民主國家如中華民國可不是這樣,國慶是要從老百姓的角度來慶祝的,要思考我們為什麼要慶祝,我們是要慶祝什麼,我們要在這個節日凝聚在一起,一起思考我們共同國家的共同未來,為我們的一起努力而慶祝。因此,鄭總監為今年的國慶確實是提出了一個好的設計理念。

我們看到設計師選擇「茄芷袋」來做為呈現設計理念的主視覺,這真是非常有創意的作法,就如鄭總監說「茄芷袋」是台灣非常在地、非常民間的色彩,而這種色彩不曾在國家慶典出現,過去總是藍、紅或是金,他們希望把台灣民間的色彩帶到國家慶典。此外,這樣的設計除了帶有台灣味以外,這種交織、編織的視覺概念,更是同時傳達了我國交織的傳統、交織的團結以及台灣各族群交織的文化,而這也不就是今年國慶「2017一起更好」、「BETTER TAIWAN(更好的台灣)」的主題嗎?這也就是鄭總監所企圖呈現的設計理念,人民不分族群的緊密團結,大家為了明天一起努力、一起更好。

今年的國慶,如你我所見,國旗絕對沒有不見。國民黨看不見國旗,是因為國民黨看不見台灣。

最後實在忍不住要說,國民黨是真心捍衛國旗嗎?

2001年馬英九擔任台北市長時,舉辦亞洲女子足球賽,直接公布禁止攜帶國旗進入會場;2008年陳雲林來台灣,拿著國旗的民眾遭到驅趕,警察還公然毀損折斷國旗;2008年中國熊貓團團跟圓圓來台灣,動物園沿路的國旗都被撤下來。

這些事蹟歷歷在目,國民黨不要以為人民會忘記。

●作者:島島/資深政治評論家。

●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場。

