爭取新南向 我宣布單方給菲律賓免簽禮遇NOWnews今日新聞 (2017-10-16 16:23)
為了落實「新南向政策」，外交部16日宣布自11月1日起，試辦菲律賓國民來臺14天免簽證禮遇措施。外交部也呼籲菲律賓政府基於互惠原則，儘速同意也給我國國民免簽待遇。
外交部表示，菲律賓國民能獲得台灣免簽待遇的條件如下：一、持有菲律賓普通護照（外交或公務護照不適用），護照效期在6個月以上。二、持有回程機（船）票、或到下一個目的地的機（船）票及有效簽證，且機（船）票應訂妥離境日期班（航）次的機（船）位。三、經中華民國入出國機場或港口查驗單位查無不良紀錄。
此外，菲律賓旅客依規定需填妥入國登記表，並備齊旅館訂房紀錄、或在臺停留期間住宿地址和連絡人資訊，以利我國機場或港口查驗單位查驗。
外交部表示，試辦期限到明年（107年）7月31日止，到時再視成效決定是否延長辦理。
雷厲風行掃毒的菲律賓總統杜特蒂在9月曾點名台灣是菲律賓的毒品上游來源，並指出走私毒品到菲律賓的台灣黑道組織是「竹聯幫」。菲律賓緝毒署公布資料，去年（105年）有29名台灣人在菲律賓因毒品被捕。菲律賓是否基於互惠原則給我國民免簽待遇，目前仍在考量中。
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