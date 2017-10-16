我國旅美好手陳偉殷今年因為傷病而缺席了大半比賽，9月初雖然復出，但卻得從牛棚出發，也因此和總教練Don Mattingly發生矛盾。但陳偉殷今天(16日)出席記者會時澄清，這都是表達方式錯誤而已，自己和教練團溝通沒有問題。

陳偉殷說，9月4日回歸後，球隊希望看到自己狀況有好轉後，再逐步增加局數，一開始自己也接受，但沒想到一投就是4場。

而在之後雙方也因為溝通上的誤會，導致教練團以為陳偉殷熱身需要10分鐘，而比賽中沒有太多機會讓牛棚投手花那麼多時間熱身，因此覺得很難找到使用他的時機，加大了雙方的矛盾。

不過對此陳偉殷今天也針對此事、解釋當時的情形，「總教練就問我：『你需要的時間是多少？』我那時也不知道如何回應。於是就以先發熱身的時間來回答。」

結果沒想到Mattingly把這件事情告訴媒體，讓他覺得有點丟臉，認為自己講得方式不太對，應該是要用局與局的方式來計算。

不過對於總教練調度一事，陳偉殷表示教練團有他自己的考量，他必須為整個球隊負責，所以能理解他的想法，跟他在溝通上也不會有問題。