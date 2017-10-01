▲舞台上展現舞蹈、戲劇、歌唱等動態學習成果。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.10 14）

澎湖縣106年度1市4鄉樂齡學習中心成果發表會14日上午於馬公市公所3樓大禮堂舉行，包括各鄉市樂齡中心、各社區活動中心、里辦公處團隊共約莫300人來到現場，會場座無虛席，現場除展出各樂齡中心的手工藝等靜態成果，並在舞台上展現舞蹈、戲劇、歌唱等動態學習成果，成果發表會充滿歡樂又有活力的氛圍。

馬市所表示，本次樂齡學習成果發表會是由馬公市樂齡學習中心承辦，在樂齡中心主任市長葉竹林領軍之下，馬公市公所及樂齡志工們全員動起來，讓所有來賓快快樂樂的來，帶著滿滿的收穫回家。

▲所有來賓快快樂樂的來，帶著滿滿的收穫回家。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.10 14）

今日出席來賓包括有：南區樂齡學習輔導團教授余嬪、澎湖縣樂齡訪視輔導委員孫仲篪、顏神靠、澎湖縣政府教育處處長葉子超、市民代表黃旭輝、蘇育德、歐銀花、湖西鄉樂齡示範中心主任陳國禎、七美鄉樂齡學習中心執行長許福存、望安鄉樂齡學習中心總幹事李佳龍等等，澎湖縣社會福利志願服務隊全體志工也來到現場協助，共襄盛舉。

另馬公市各項課程老師包括蕭芬蓮、李碧浪、林麗華、莊嘉慶、魏賢淦、吳秉文等等，以及馬公市各里里長、理事長皆親臨現場為學員們加油打氣。

馬公市樂齡學習中心主任葉竹林表示，長輩們的健康快樂就是晚輩們最大的幸福，馬公市公所自去年起接手馬公市樂齡學習中心，安排各種適合長輩們的課程，讓大家忘記年齡，每天用快樂的心情來學習，今日成果發表非常精采，他相信，有這麼多人的參與，樂齡課程一定會有更好的發展。

▲成果發表會充滿歡樂又有活力的氛圍。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.10 14）

有教育部及縣政府長官們的支持鼓勵，讓大家更有信心將這份愛心深化到全澎湖每一個社里，讓鄉親們每天過著快快樂樂的日子就是我們最大的目標，非常感謝在樂齡活動中奉獻心力的每一個人，感謝樂齡志工們不分日夜、不計較得失、無怨無悔的付出，未來也希望能有更多人加入樂齡行列。

▲樂齡學習中心主任葉竹林表示，長輩們的健康快樂就是晚輩們最大的幸福。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.10 14）

會中更頒獎表揚25位績優人員，包括優秀中心人員：湖西鄉樂齡示範中心許淑芳、馬公市樂齡學習中心歐懿文、白沙鄉樂齡學習中心呂秋蘭、望安鄉樂齡學習中心李佳龍、七美鄉樂齡學習中心許福存。優秀志工：湖西鄉樂齡示範中心沈玉娟、張正川；馬公市樂齡學習中心張薷云、歐洪美香；白沙鄉樂齡學習中心吳秋玉蓮、張秋招；望安鄉樂齡學習中心陳秋香、林鳳蘭；七美鄉樂齡學習中心陳瑞娥、邵夏薯。優秀學員：湖西鄉樂齡示範中心林忠雄、洪振坤；馬公市樂齡學習中心陳顏明月、盧金鳳；白沙鄉樂齡學習中心林石秀蘭、楊吳玉蜂；望安鄉樂齡學習中心林花、許林春愛；七美鄉樂齡學習中心李翠黛、葉翠菊。

▲包括各鄉市樂齡中心、各社區活動中心、里辦公處團隊共約莫300人來到現場。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.10 14）