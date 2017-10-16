十次車禍九次快 雲林警呼籲：安全是回家唯一的路NOWnews今日新聞 (2017-10-16 16:31)
雲林縣因大眾運輸系統較為不足，致一般民眾外出大都以汽、機車為代步工具，加以部分路段因道路寬廣，車數稀少，民眾往往超速違規而不自覺，各式行車危險畫面時有所見，造成各類事故居高不下。
雲林縣警察局統計分析，民眾易違規超速前五大路段依序如下，縣道145乙虎尾路段、台3線斗六市文化路段、台3線林內鄉路段、縣道145土庫路段、縣道145北港路段；另統計1至9月各類交通事故計發生10,111件，較１０５年同期10,582件，減少471件，顯見警方各式防制作為，已見成效。
警察局表示，警方執法理念由以往績效導向修正為成效導向，在此原則下，以往「一張紅單就是一個民怨」的觀念，應讓輕微違規者得到警惕、重大違規者受到制裁，守法者獲得公平與保障。
為持續有效防制事故發生，警方在本縣易發生事故之路段(口)設有50處超速、闖紅燈照相設備，其目的在於嚇阻不守法的違規駕駛人、保障守法用路人的安全，因此在各設置地點前均有明確標示，並公布於本局網站，民眾可至本縣警察局全球資訊網便民服務類查詢上述相關資料，警方再次呼籲民眾駕車莫逞一時之快，安全是回家唯一的路。
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